صدمة لعائلته.. انتحار والد نجمة معروفة من الطابق السادس!

توفي أنيل أرورا، والد النجمة الهندية ماليكا أرورا منتحراً، بعد أن قفز من الطابق السادس من مبنى سكني في باندرا هذا الصباح.

وأكد مسؤولون من شرطة مومباي التفاصيل لصحيفة The Indian Express، وقالوا إن الحادث وقع في حوالي الساعة 10: 30 صباحًا في عائشة مانور في باندرا ويست.

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وقالت الشرطة أن أنيل الذي يعيش مع عائلته في الطابق السادس، زعم أنه قفز حتى الموت.

هذ وأكدت وسائل اعلام خبر انتحار أنيل، من بينها كالة الأنباء آني حيث قالت إن والد مليكة مات منتحرًا. و جاء في التغريدة التي شاركتها الوكالة عبر حسابها على إكس: "توفي والد الممثلة ملايكا أرورا منتحرا ًبالقفز من الشرفة، فريق شرطة مومباي موجود في المكان".

ولم يحدد مسؤولو الشرطة بعد الأسباب المحتملة وراء الانتحار ، حيث لم يتم العثور على مذكرة انتحار من المكان.



وفي الوقت نفسه ، قال مصدر لوكالة "بي تي آي": "صحيح أن والد مليكة توفي هذا الصباح، لكنه لم ينتحر، فقط إنه حادث". وتابعت الوكالة: "لقد صدموا جميعًا لأنه لم يكن لديه مرض أو أي شيء على هذا النحو"، مؤكدة أن الشرطة ستوضح الأمور فيما بعد. (ET بالعربي)