زينة تتعاون من جديد مع هذا الفنان

Advertisement

وافقت الفنانة زينة على التعاون للمرة الثانية مع النجم محمد سعد في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "الدشاش"، وذلك بعد 16 عاماً على تعاونهما الأول في فيلم "بوشكاش" الذي عُرض عام 2008.وتستمر زينة ومحمد سعد خلال الفترة الحالية في عقد جلسات التحضير للفيلم، الذي يعود من خلاله الأخير الى السينما بعد غياب سنوات، حيث كان آخر أعماله فيلما "محمد حسين" و"الكنز 2" اللذان عُرضا عام 2019.وتدور أحداث "الدشاش" في إطار كوميدي حول قصة حب بين زينة وسعد، وسوف يبدأ تصوير الفيلم في تشرين الأول المقبل. (لها)