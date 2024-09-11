Advertisement

فنون ومشاهير

زينة تتعاون من جديد مع هذا الفنان

Lebanon 24
11-09-2024 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1245613-638616828093728802.jpg
Doc-P-1245613-638616828093728802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وافقت الفنانة زينة على التعاون للمرة الثانية مع النجم محمد سعد في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "الدشاش"، وذلك بعد 16 عاماً على تعاونهما الأول في فيلم "بوشكاش" الذي عُرض عام 2008.
وتستمر زينة ومحمد سعد خلال الفترة الحالية في عقد جلسات التحضير للفيلم، الذي يعود من خلاله الأخير الى السينما بعد غياب سنوات، حيث كان آخر أعماله فيلما "محمد حسين" و"الكنز 2" اللذان عُرضا عام 2019.
Advertisement
وتدور أحداث "الدشاش" في إطار كوميدي حول قصة حب بين زينة وسعد، وسوف يبدأ تصوير الفيلم في تشرين الأول المقبل. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:43 | 2024-09-12
00:13 | 2024-09-12
16:10 | 2024-09-11
15:00 | 2024-09-11
13:00 | 2024-09-11
11:40 | 2024-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24