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فنون ومشاهير
في جزين.. فنان شهير يحتفل قبل ايام من زفاف شقيقه (صور)
Lebanon 24
12-09-2024
|
09:00
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احتفل الفنان عامر زيان في جزين مع عائلته قبل ايام من زفاف شقيقه جوزيف الذي سيدخل القفص الذهبي يوم السبت المقبل، وسيكون الفنان "إشبين" العريس.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من الحفل حيث ظهر عامر وهو يرقص الى جانب شقيقه وجدّيه بأجواء عائلية رائعة. (lbc)
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