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فنون ومشاهير

تايلور سويفت تتألق بـ"سبع جوائز" وتدعو جمهورها للمشاركة في الانتخابات الأميركية!

Lebanon 24
12-09-2024 | 14:26
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فازت المغنية الأميركية تايلور سويفت بسبع جوائز في حفل "إم تي في" للأغاني المصورة لعام 2024، ليبلغ إجمالي الجوائز التي حصلت عليها خلال مسيرتها 30 جائزة، ولتتعادل مع مواطنتها بيونسيه وتصبح هي الأخرى الأكثر حصولا على جوائز "إم تي في" في التاريخ.
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وحصلت أغنية "فورتنايت" (Fortnight) لسويفت على لقب أفضل أغنية مصوّرة خلال العام خلال حفل جوائز "إم تي في ميوزيك" أمس الأربعاء، كما نالت النجمة الأميركية جائزة المعجبين للعام الثالث على التوالي، وجائزتي أفضل فنانة في العام وأفضل تعاون.

أما المغنية كايتي بيري، فقد حصلت على جائزة "فيديو فانغارد أوورد" المخصصة للفنانين الذين أحدثوا أثرًا قويا في صناعة الأغنيات المصوّرة، في حين حصلت سابرينا كاربنتر على جائزة أغنية العام عن أغنية "إيسبريسو" (Espresso).

وفي كلمتها خلال تسلّم الجائزة، قالت سويفت التي أخرجت أغنيتها المصوّرة "أحاول دائما إيجاد طريقة لشكر جمهوري الذي جعل حياتي ما هي عليه".

كما دعت محبّيها خلال الحفلة التي أقيمت في إلمونت بولاية نيويورك، إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.
 
وأضافت "إذا كنتم في الثامنة عشرة أو أكثر، سجّلوا للتصويت من أجل أمر مهم جدا".
وكانت سويفت أعلنت دعمها لمرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة كامالا هاريس عقب المناظرة التلفزيونية بين هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب مساء أول أمس الثلاثاء.

وكتبت نجمة البوب في منشور عبر إنستغرام "أناضل من أجل القضايا والحقوق التي أؤمن بها".

يشار إلى أن مغني الراب الشهير إيمينيم افتتح الحفل بإعادة تقديم الديكور الذي استخدمه خلال نسخة عام 2000 من جوائز "إم تي في" عند أدائه أغنية "ذي ريل سليم شادي" (The Real Slim Shady)، يرافقه عدد من شبيهيه.  (الجزيرة) 
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