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فنون ومشاهير

بعد القاء القبض عليه.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية وتطورات جديدة في قضيته

Lebanon 24
13-09-2024 | 10:00
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قرر قاضي المعارضات في القاهرة تجديد مدة سجن الفنان سعد الصغير بتهمة حيازة المخدرات، وذلك في آخر تطورات للقضية.
وقال محامي الفنان سعد الصغير، طارق جميل سعد، إن القاضي قرر فعلا تمديد مدة سجن سعد الصغير 15 يوم بتهمة حيازة المخدرات، كما أن المحكمة بانتظار نتيجة التحاليل وتقرير فحص السجائر الالكترونية من الطب الشرعي.
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وشرح المحامي طارق جميل سعد أن سعد الصغير لم يكن يعلم بالمحتوى الحقيقي داخل السجائر الالكترونية، وقام سعد الصغير بشرائها لأن "شكلها أعجبه"، وأوضح أنه عند وصول الفنان إلى المطار  قال فورا للعاملين: "أنا معايا سجائر الكترونية".
وكشف المحامي أن سعد الصغير تعرّض يوم أمس الخميس لوعكة صحية ونُقل بسببها على الفور إلى المستشفى، ولكنه الآن بحالة صحية جيدة ويتواجد داخل السجن. (lbc)
سعد الصغير يتعرّض لوعكة صحية وتطورات جديدة في قضيته... وهذه التفاصيل!
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