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فنون ومشاهير

بعد إنتقالها إلى الجديد.. "أمل طالب" تكشف تفاصيل عن برنامجها الجديد!

Lebanon 24
13-09-2024 | 23:00
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"والله لنكيّف" هو عنوان برنامج الكوميدية أمل طالب الجديد، الذّي ستقدمه على قناة الجديد، والتّي وصفته بأنه خطوة طال انتظارها.
 
في أول ظهور لها ضمن برنامج "مع رنا مسلّم" عبر صوت المدى، أكدت أمل طالب أن قرار الانفصال عن برنامج "كتير هالقدّ" مع هشام حدّاد لم يكن سهلاً، لكنها اختارت خوض تجربة جديدة.
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وقالت: "لم أعد أرغب في البقاء في منطقة الراحة، لديّ الكثير من الأمور التي أريد تقديمها."

وفيما يخص شاشة MTV، أشارت طالب إلى أنها كانت قد تلقت عرضًا لتقديم برنامج بمفردها، لكن العرض جاء متأخراً بعد أن كانت قد اتفقت بالفعل مع قناة الجديد.
 
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