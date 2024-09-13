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فنون ومشاهير
بعد صراع مع المرض.. الموت يغيّب نجمة شهيرة قبل يوم واحد من عيد ميلادها (صورة)
Lebanon 24
13-09-2024
|
23:21
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غيّب الموت صباح اليوم السبت الفنانة المصرية، ناهد رشدي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 68 عاماً.
فقد أعلن الخبر ابنتها وزوجها عبر حسابيهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتبت دينا سعد، ابنة الفنانة المصرية، قائلة: "لله ما أخذ ولله ما أعطى.. انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".
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فيما كتب محمد سعد زوج الراحلة، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي وشريكة عمري السيدة ناهد رشدي.. اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها الفردوس الأعلى يارب العالمين".
ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفنانة الراحلة عصر اليوم السبت من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوة بالقاهرة، حيث يشيع إلى مثواه الأخير.
قبل يوم واحد من عيد ميلادها
يشار إلى أن ناهد رشدي التي ولدت في الخامس عشر من أيلول عام 1956، رحلت قبل يوم واحد من عيد ميلادها.
وتخرجت الراحلة في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1982، لتبدأ مسيرة فنية استمرت قرابة الـ 40 عاما.
وفي مسيرتها أكثر من 80 مسلسلا تلفزيونيا شاركت الراحلة في بطولتهم، لكن دورها الأشهر على الإطلاق جاء في تسعينيات القرن الماضي، حينما شاركت في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" مع الراحل نور الشريف.
وقدمت الراحلة في المسلسل دور "سنية" ابنة عبد الغفور البرعي، وحقق مشهد الزفاف الخاص بها في المسلسل نجاحا ضخما، وظل الجميع على مدار سنوات يتحدثون عنه.(العربية)
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