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فنون ومشاهير
والدتها كانت الزوجة رقم 12 ويكبرها العريس بـ 50 عاما.. نجمة سورية تتحدث للمرة الأولى عن عائلتها (فيديو)
Lebanon 24
14-09-2024
|
02:21
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حلّت النجمة السورية ناهد حلبي ضيفة مع الإعلامية رابعة الزيات على شاشة LTV .
وتحدثت حلبي عن عائلتها، مشيرة إلى ان عائلة والدتها كانت فقيرة جدا لذا قبلت الزواج من والدها الذي يكبرها بـ 50 عاما.
وأشارت إلى ان والدتها كانت الزوجة رقم 12.
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A post shared by ltvmain (@ltvmain)
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وكانت حلبي تحدثت للمرة الأولى في اللقاء عن زواجها من الممثل اللبناني الراحل إبراهيم مرعشلي وكشفت ان شرطه كان ان تبتعد عن مجال التمثيل.
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