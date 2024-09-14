والدتها كانت الزوجة رقم 12 ويكبرها العريس بـ 50 عاما.. نجمة سورية تتحدث للمرة الأولى عن عائلتها (فيديو)

حلّت النجمة السورية ناهد حلبي ضيفة مع الإعلامية رابعة الزيات على شاشة LTV .



وتحدثت حلبي عن عائلتها، مشيرة إلى ان عائلة والدتها كانت فقيرة جدا لذا قبلت الزواج من والدها الذي يكبرها بـ 50 عاما.



وأشارت إلى ان والدتها كانت الزوجة رقم 12.

وكانت حلبي تحدثت للمرة الأولى في اللقاء عن زواجها من الممثل اللبناني الراحل إبراهيم مرعشلي وكشفت ان شرطه كان ان تبتعد عن مجال التمثيل.



