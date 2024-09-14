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فنون ومشاهير

والدتها كانت الزوجة رقم 12 ويكبرها العريس بـ 50 عاما.. نجمة سورية تتحدث للمرة الأولى عن عائلتها (فيديو)

Lebanon 24
14-09-2024 | 02:21
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حلّت النجمة السورية ناهد حلبي ضيفة مع الإعلامية رابعة الزيات على شاشة LTV .  

وتحدثت حلبي عن عائلتها، مشيرة إلى ان عائلة والدتها كانت فقيرة جدا لذا قبلت الزواج من والدها الذي يكبرها بـ 50 عاما.

وأشارت إلى ان والدتها كانت الزوجة رقم 12.
 
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وكانت حلبي تحدثت للمرة الأولى في اللقاء عن زواجها من الممثل اللبناني الراحل إبراهيم مرعشلي وكشفت ان شرطه كان ان تبتعد عن مجال التمثيل.

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