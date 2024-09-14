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فنون ومشاهير

بصورة مميزة وعفوية.. النجمة العاليمة تعلن حملها

Lebanon 24
14-09-2024 | 10:01
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أعلنت النجمة ميليسا باموك خبر حملها بطفلها الأول بمنشور على "انستغرام" بصور عفوية التقطتها خلال تواجدها في ايطاليا.

وبدت الممثلة التركية في الشارع بملابس رياضية كاجوال وملامح الحمل واضحة، اذ بدى بطنها منتفخ قليلاً.
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وأكدت ميليسا خبر حملها بمولودها الأول من خلال تعليق مقتضب كتبت فيه "تنبيه أم مثيرة".
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