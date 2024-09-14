معتصم النهار يلاعب كلبه... هكذا يقضي وقته بعد "لعبة حب" (صورة)

نشر الممثل السّوري معتصم النهار مقطع فيديو ظهر فيه مع كلبه الّذي يعيش مع عائلته زوجته لين وابنته ساندرا في منزله، والكلب يُدعى "برونو".

ووصل معتصم النهار الأمس إلى مصر، تلبية لدعوة من إدارة مهرجان الفضائيات العربية، اذ سيتم تكريمه كأفضل ممثل عربي خلال الدورة الخامسة عشرة من المهرجان، غدًا السبت 14 أيلول. ويحصد معتصم النهار جائزة أفضل ممثل عربي في المهرجان، نظراً الى التصويت الكثيف الذي حصده من الجمهور، الذي اختاره الأفضل بين جميع الممثلين العرب، خصوصاً بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "لعبة حب" واحتل المرتبة الاولى.