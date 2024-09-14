"نزلت 55 كيلو في سنة"... شيماء سيف وطبيبها يشاركان الجمهور تجربتها مع خسارة الوزن (فيديو)

بعد خسارتها لأكثر من 50 كيلوغرام إثر إجرائها عملية ناجحة لتكميم المعدة، شاركت شيماء سيف تجربتها عبر السوشيال ميديا مع الدكتور أحمد المصري، الذي أجرى لها العملية.

شيماء لبّت طلب الجمهور بعد تلقّي طبيبها عدداً كبيراً من الرسائل بسبب نجاح عملية التكميم ونزول وزنها بشكل سريع، مع محافطته على صحتها.

وتحدثت شيماء عن تجيرتها مع طبيبها في بوست مشترك شاركاه عبر حساباتهما الخاصة على إنستغرام.





الدكتور بدء في الفيديو شرحه قائلاً : "في الفترة الأخيرة ومن بعد ما شيماء سيف أعلنت إنها عملت عمليّة التكميم، جالنا أسئلة كتير جداً، فاستغلينا الفرصة إنها عندنا في المتابعة واستأذنّاها إنها تجاوب على الأسئلة بنفسها".

شيماء ردت على سؤال الدكتور الأول فقالت: "أخر شهر 9 هيبقالي سنة بالزبط ونزلت فيهم 55 كيلو".

ثم قالت عن تجربتها مع الدكتور: "وحياة ربنا ووحياة أمي والناس عارفة إني أنا ما بحلفش على أمي كدب، كانت من أحلى التجارب، وحضرتك حدّ مريح أوي".



وروت شيماء ما حصل معها عندما كانت تقوم بأداء العمرة، فقالت : "كنت مرة في العمرة وبعمل الطواف وبجي في السعي ما بقدرش، فكانوا الناس هناك لي بيزقّوا الناس على الكرسي دول أصحابي، أول عمرة عملتها بعد العملية كنت رايحة على إنّ دا هيحصل، لأني كنت لسا ما نزلتش أوي في الوزن، بعدين لقيت نفسي قادرة وعندي نفس وانا مكمّلة ومش حروّح وانا مش عاملة".

ثم كشفت أنها دعت للدكتور في اليوم هذا في العمرة و قالت : "أول ما طلعت بعتلوا رسالة أشكرو فيها". (ET بالعربي)