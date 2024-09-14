بعد هجومه على نجوم لبنان... وديع الشيخ يرد على حسام جنيد بطريقة صادمة

في أول رد علني له على تصريحات الفنان السوري حسام جنيد، خرج الفنان اللبناني وديع الشيخ عن صمته، وهاجم جنيد بكلمات حادة خلال إحدى الحفلات التي كان يحييها.



ولم يتردد وديع الشيخ بوصف حسام جنيد بـ"عرة الرجالة"، معبّرًا عن غضبه واستيائه مما أسماه محاولات جنيد لاستغلال اسمه في إثارة الجدل.

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وقال الشيخ للحضور "أي شخص يريد أن يلمع يتحدث عن وديع الشيخ"، في إشارة إلى أن حسام جنيد يحاول كسب الانتباه على حسابه.





وأضاف الشيخ في هجومه على جنيد قائلًا "كرتك انحرق في بلدك"، في تعبير عن فقدان جنيد شعبيته في سوريا، وختم الشيخ حديثه بالتأكيد للروابط القوية بين الشعبين اللبناني والسوري، مؤكدًا أن "اللبنانيين والسوريين إخوة"، ومشددًا على أهمية الوحدة بين البلدين رغم الخلافات الشخصية.



ولم يتردد وديع الشيخ بوصف حسام جنيد بـ"عرة الرجالة"، معبّرًا عن غضبه واستيائه مما أسماه محاولات جنيد لاستغلال اسمه في إثارة الجدل.وقال الشيخ للحضور "أي شخص يريد أن يلمع يتحدث عن وديع الشيخ"، في إشارة إلى أن حسام جنيد يحاول كسب الانتباه على حسابه.وأضاف الشيخ في هجومه على جنيد قائلًا "كرتك انحرق في بلدك"، في تعبير عن فقدان جنيد شعبيته في سوريا، وختم الشيخ حديثه بالتأكيد للروابط القوية بين الشعبين اللبناني والسوري، مؤكدًا أن "اللبنانيين والسوريين إخوة"، ومشددًا على أهمية الوحدة بين البلدين رغم الخلافات الشخصية.

وفي ذات الحفل، واصل وديع الشيخ هجومه على حسام جنيد متهمًا إياه بمحاولة إثارة الفتنة بين الشعبين السوري واللبناني، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات غير مقبولة إطلاقًا، ومؤكدًا بشكل قاطع: "ممنوع أي حد يطلع ويحكي هالحديث"، في إشارة إلى رفضه أي تصريحات تهدف إلى تقسيم الشعوب أو زرع الفتن.



وتابع الشيخ قائلًا: "إذا كرتك احترق ببلدك وبلد غيرك، مش ضروري تكب وسخك على الناس يا عرة الرجالة"، في تصريح حاد يعكس استياءه العميق من محاولات جنيد استغلال هذه القضايا الحساسة لصالحه، بحسب تعبيره.







وكان حسام جنيد الشيخ، اتهم مباشرة وديع الشيخ بإلغاء حفله الأخير في لبنان، مشيرًا إلى أن "حذاء سوريا" هو الذي أوصل الجميع إلى ما هم عليه اليوم، وأضاف جنيد في تصريحاته: "سأظل القدوة لكم، وستستمرون في تقليدي، وستظل أنت تسكن بجواري في الفندق حتى نتصور معًا عند خروجي".







وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين جنيد والشيخ كانت متوترة سابقًا، بسبب التنافس على تصدر المشهد الغنائي الشعبي، بحيث ادعى كل منهما أنه الأبرز في هذا اللون الفني.



