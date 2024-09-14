سيرين عبد النور نجمة الإعلانات الأولى في الخليج؟

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بعد أسبوع واحد من قيامها بتصوير إعلان خاص لشركة عربية تعنى بالعطور، حققت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور أعلى نسبة متابعة على موقع "سناب شات" في السعودية وكذلك على "انستغرام منصة إكس"، وبحسب المتابعين فإن صور وفيديوهات سيرين عبد النور تحوّلت إلى عرض متداول بعدما نشر الاعلان الخاص بالعطور والذي اعتبر عبد النور سفيرة له في الشرق الاوسط.وكانت عبد النور صوّرت في الفترة الاخيرة مجموعة من الإعلانات الخاصة في القاهرة وبعدها إلى الممكلة العربية السعودية، وهي لا تزال الى اليوم سفيرة لصبغة الشعر "كولستون" التي جددت تعاقدها معها.يذكر أن عبد النور لم توقّع على عقد مسلسل جديد في رمضان المقبل وكانت بطلة لمسلسل "النسيان" اخراج الفوز طنجور"، الذي نال شهرة واسعة وكانت الى جانب قيس الشيخ نجيب: رواية أم يخطف ابناؤها وتحاول النسيان فتدمن على الحبوب المهدئة وتطلق زوجها في نهاية ، بعد أن اكتشفت خيانته لها مع أعز صديقاتها. (نواعم)