اختارت النجمة العالمية سيلينا غوميز، خلال ظهورها في برنامج "The Tonight Show"، فستانًا ساحرًا من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.



وتقوم سيلينا بالترويج للموسم الرابع من مسلسلها المرشح لجائزة إيمي "Only Murders in the Building" مع النجمين ستيف مارتن ومارتن شورت.



وسحرت غوميز الأنظار باختيارها فستان أسود ميدي من مجموعة المصمم زهير مراد لخريف 2024، جاء بشق عالٍ وتصميم مكشوف عند الكتفين والصدر، وذو أكمام طويلة.



واستكملت سيلينا أناقتها، بانتعال حذاء ذو كعبٍ عال من اللون الأسود من توقيع كريستيان لوبوتان، ووضعت أقراطًا متدلية من الماس البراق، أرفقتهما بخواتم جاءت مماثلة من ناحية الماس. (ياسمينا)