بعد أن خانها.. كيلنر سمحت لزوجها بالعودة إلى المنزل ضمن شروط!

سمحت آني كيلنر زوجة كايل ووكر نجم مانشستر سيتي، بالعودة مرة أخرى إلى منزله، بعد أن طرته مؤخرًا بسبب خيانته لها مع فتاة أخرى والإنجاب منها، حيث أبلغتها المؤثرة لورين جودمان بهذا الأمر.

فبعد وقت قصير من انتهاء بطولة أوروبا في تموز، اصطحب كايل وآني أبناءهما الأربعة إلى منتجع ريجنوم كاريا الفاخر الذي يوفر خدمات شاملة بالقرب من أنطاليا في تركيا. وهناك، استمتع الزوجان وأطفالهما، رومان، 11 عامًا، وريان، 7 أعوام، ورين، 5 أعوام، وريزون، المولود في نيسان بشواطئ الرمال البيضاء، والمشي في غابة الصنوبر الموجودة في المنتجع.

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وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بأن كايل ظل منفيًا من منزله الذي تبلغ قيمته 3 ملايين جنيه إسترليني في بريستبيري، إلا أنه في الواقع، وبنفس القدر من الهدوء، عاد إليه مرة أخرى.



وكما كشفت الصحف، فإن الزوجين المنفصلين قد مضى الآن شهر على محاولة إصلاح الامر، ويبدو أن كل شيء على ما يرام.

وتقول مصادر مقربة منهما إنهما ملتزمان بإصلاح الزواج، وأن وجوده تحت سقف واحد هو "الخطوة الأولى" نحو تحقيق ذلك.



وبعد أن عاشت آني مثل هذا الإذلال العلني على يد زوجها الخائن، وضعت الاخيرة قواعد لزوجها بسيطة نسبيًا.



القاعدة الأساسية، والتي لا يمكن انتهاكها، هي الاتفاق على أن كايل وآني لن يتعاملا بأي شكل من الأشكال مع لورين جودمان أو أطفالها.



وطلبت آني من زوجها عدم متابعة عشيقته السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي. (دايلي مايل)