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فنون ومشاهير

شوهدت وهي تبكي.. محادثة متوترة بين جينيفر لوبيز و بن أفليك بعد طلاقهما (صور)

Lebanon 24
15-09-2024 | 04:48
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شوهد بن أفليك وجنيفر لوبيز معًا لأول مرة منذ تقدمهما بطلب الطلاق، حيث دخلا في ما بدا أنه محادثة متوترة في فندق بيفرلي هيلز يوم السبت. 

وانحنى ممثل باتمان البالغ من العمر 53 عامًا عن كثب للتحدث إلى نجمة "Maid in Manhattan" البالغة من العمر 55 عامًا، بينما كان يشير بذراعيه. 
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تم التبادل أمام عدد قليل من أبنائهم

وفي وقت لاحق، بينما كانا يجلسان في سيارتهما، بدت جينيفر وكأنها تمسح دموعها. 

وقد جرى تبادل الحديث أمام أطفال بن من زوجته السابقة جينيفر جارنر، فين، 15 عامًا، وصامويل، 12 عامًا، وتوأم جينيفر، إيمي وماكس، 16 عامًا، من زوجها السابق مارك أنتوني.
لاحقًا، بينما كانا جالسين في سيارتهما، بدت جينيفر وكأنها تمسح دموعها

ويأتي اللقاء بعد أن شوهد بن وهو يقبل زوجة صديقه المقرب مات ديمون لوسيانا، بعد أيام من رؤية ديمون وهو يمسك بيد جينيفر. (daily mail)

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