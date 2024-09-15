شوهدت وهي تبكي.. محادثة متوترة بين جينيفر لوبيز و بن أفليك بعد طلاقهما (صور)

شوهد بن أفليك وجنيفر لوبيز معًا لأول مرة منذ تقدمهما بطلب الطلاق، حيث دخلا في ما بدا أنه محادثة متوترة في فندق بيفرلي هيلز يوم السبت.



وانحنى ممثل باتمان البالغ من العمر 53 عامًا عن كثب للتحدث إلى نجمة "Maid in Manhattan" البالغة من العمر 55 عامًا، بينما كان يشير بذراعيه.

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وفي وقت لاحق، بينما كانا يجلسان في سيارتهما، بدت جينيفر وكأنها تمسح دموعها.



وقد جرى تبادل الحديث أمام أطفال بن من زوجته السابقة جينيفر جارنر، فين، 15 عامًا، وصامويل، 12 عامًا، وتوأم جينيفر، إيمي وماكس، 16 عامًا، من زوجها السابق مارك أنتوني. وفي وقت لاحق، بينما كانا يجلسان في سيارتهما، بدت جينيفر وكأنها تمسح دموعها.وقد جرى تبادل الحديث أمام أطفال بن من زوجته السابقة جينيفر جارنر، فين، 15 عامًا، وصامويل، 12 عامًا، وتوأم جينيفر، إيمي وماكس، 16 عامًا، من زوجها السابق مارك أنتوني.