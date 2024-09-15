قالت الممثلة السوريّة ناهد حلبي إنّ أهل والدتها كانوا فقراء ووضعهم الماديّ صعبّ جدًاً.

وأشارت إلى أنّ وضع والدها المعيشيّ كان مختلفاً تماماً، وكان لديه العديد من الأولاد وتزوّح مراراً.

وكشفت أنّ الفارق بين والدها وأمّها كان 50 سنة، وكان متزوّجاً 11 مرّة قبلها، وقالت "إمي الرقم 12 وآخر وحدة كانت".

وأوضحت أنّ والدتها تزوّجت لأنّ وضع والدها الإجتماعيّ كان جيّدا. (رصد لبنان 24)