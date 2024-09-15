كاد أن يقتله.. أسد يهاجم فنانًا عربيًا أثناء تصوير مسلسل وفيديو يوثق المشهد المرعب!

تعرض الفنان المصري محمد أنور إلى هجوم من أحد الأسود أثناء تصوير مسلسل "ديبو"، والذي تم الاستعانة به لتصوير أحد المشاهد.

ونشر أنور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو قصير يرصد واقعة هجوم الأسد عليه أثناء التحضير لتصوير المشهد.

شاهد | لحظة هجوم أسد على الممثل المصري #محمد_أنور أثناء تصوير مسلسله الجديد "ديبو" pic.twitter.com/Vvd0wo74BS — blinx (@BlinxNow) September 15, 2024 Advertisement

وأوضح في تصريح لـ"العربية" ما حدث، وقال إنهم استعانوا بأحد أسود السيرك لتصوير مشهد داخل مسلسل ديبو، حيث كان يرافق الأسد مدربه الخاص، ومن المفترض أن يحاول الأسد الهجوم عليه لكن دون الوصول إليه، إلا أنه أثناء عمل البروفات على ذلك المشهد، فوجئ بأن الأسد هاجمني بشكل حقيقي، وتحرر من سيطرة المدرب، لذلك حاول الهرب بعيداً عنه، حتى نجا من إصابة مؤكدة كانت من الممكن أن تهدد حياته.وأضاف محمد أنور أنه بعد تلك الواقعة أصابني الرعب من ذلك المشهد، لكن سيطر مدرب الأسد عليه وطمأنني بأن الأمر لن يتكرر وصورت بعدها المشهد، نظراً لأهميته داخل أحداث المسلسل.ومسلسل "ديبو"، مكون من 12 حلقة يشارك في بطولتها بجانب الفنان محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى، كما أن العمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد عبد الوهاب.وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أن هذا الفندق مسكون بالعفاريت والجن، والذين يظهرون له كل ليلة ويحاولون قتله، ما يجعله يقرر الهرب وترك الفندق والاستغناء عن تلك الوظيفة، لكن يمنعه من ذلك شروط العقد الذي قام بتوقيعه مع إدارة الفندق المشؤوم. (العربية)