من داخل منزلهما الفخم.. شاهدوا ماذا فعل ناصيف زيتون مع زوجته دانييلا رحمة تحت المطر (فيديو)

نشر الفنان السوري ناصيف زيتون فيديو عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطل ناصيف في فيديو طريف وهو يقوم بتحضير الفلافل احتفالا ببلوغ أغنية "يا سيدي انسا" 20 مليون مشاهدة.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين هنأوه بالمناسبة، وأكدوا انه "شيف" بكل ما للكلمة من معنى.



من جهتها، نشرت الممثلة دانييلا رحمة زوجة ناصيف فيديو عبر خاصية "الستوري" عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام لزوجها وهو يحضر الفلافل من دون إظهار وجهه، وعلقت على إحدى الصور قائلة: "فلافل تحت المطر"، حيث كان الطقس ماطرا.

ويبدو ان المشاهد في الفيديوهات هي من داخل منزلهما في لبنان حيث لفت وجود مسبح وحديقة.



يُذكر ان دانييلا وناصيف تزوجا في الأول من تموز الماضي في زفاف اقتصر على الأهل.







