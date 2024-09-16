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فنون ومشاهير

بشارة خيرالله كرّم "أبو سليم": عملاق من بلاد الأرز

Lebanon 24
16-09-2024 | 09:15
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نظّم مؤسس "دار الحوار" بشارة خيرالله أمسية تكريمية للفنان المخضرم صلاح تيزاني المعروف بـ"أبو سليم"، بحضور شخصيات اجتماعية وثقافية ورياضية واعلامية.
وشدد خيرالله على أهمية تعرف الجيل الجديد على شخصية "أبو سليم"، التي انطبعت في ذاكرة الأجيال منذ انطلاقة شاشة التلفزيون، والتي تفاعلت مع جميع الأحداث بموضوعية ورقي بصيغة كوميدية محترمة، داعيًا الحكومة إلى العمل على تكريس مبدأ تكريم المبدعين ورعايتهم خير رعاية، لأنهم يستحقون بجدارة كل تكريم ورعاية. 
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واختتم الحفل بقطع "أبو سليم" قالب حلوى عليه صورته التي تعود إلى حلقة تلفزيونية تم عرضها من حوالي النصف قرن. (الوكالة الوطنية)
 
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