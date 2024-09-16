ضُبط في المطار وبحوزته مخدر الماريغوانا.. إحالة المطرب الشهير إلى الجنايات بتهمة حيازة المخدرات

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قررت النيابة العامة المصرية إحالة الفنان المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات ومنها الحشيش والترامادول.وأعلنت النيابة أنها باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المطرب، وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها. وعلى إثر ذلك تم ضبط المطرب المتهم، و أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.وكانت مصلحة الجمارك المصرية قد كشفت تفاصيل مضبوطات المخدرات التي كانت بحوزة المطرب سعد الصغير عقب القبض عليه في مطار القاهرة الدولي.وقالت إن سلطات جمارك مطار القاهرة ومسؤولي الجمارك في المبنى رقم 2 بالمطار، قاموا بضبط المطرب سعد الصغير وبحوزته 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بهم مخدر الماريغوانا.وتابعت أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة، استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر الراكب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وأن الراكب أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، ونظرا لقصر مدة سفره وكثرة تردده، تم العرض على جهاز الفحص بالأشعة لتفتيش حقيبة الراكب.وأضافت مصلحة الجمارك، أنه لوحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقيبة، وبتفتيشها يدويا بدقة، تم العثور على المضبوطات وإحالة الراكب للنيابة.وكانت التحريات قد كشفت أن سعد الصغير، وصل إلى مطار القاهرة، قادمًا من الولايات المتحدة الأميركية ترانزيت على متن طائرة الخطوط القطرية، وضُبِط وبحوزته سجائر إلكترونية محظور تداولها.وقال المطرب إنه لم يكن يعلم أن المواد المضبوطة مدرجة ضمن جدول المخدرات، لأنها تُباع في الخارج. (العربية)