أخفت إسم وهوية العريس.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بخبر زواجها!

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فاجأت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي جمهورها، بالإعلان عن زواجها مجدّداً من خلال تعليق عبر "إنستغرام".وردّت الفنانة الكويتية على تعليق متابعة لها كتبت فيها: "مبروك الزواج فطومتنا"، بتعليق آخر يؤكد خبر زواجها فقالت: "الله يبارك فيك يا عمري"، وهو ما شكّل مفاجأة للمتابعين الذين تساءلوا عن سبب السرّية وإخفاء الأمر.بدورها، أعادت الإعلامية مي العيدان نشر التعليق مع صورة لفاطمة في الخلفية، وأرفقت المنشور بتعليق كتبت فيه: "إذا الخبر صحيح ألف مبروك والفال لكل العزابية". ولم تعلن الإعلامية الكويتية عن أي معلومات مؤكدة، ورفضت الكشف عن اسم وهوية العريس واكتفت بالردّ على أسئلة متابعيها بالقول: "ما مهم من يكون العريس، المهم أنها مرتاحة وفاطمة على الصعيد الشخصي إنسانة جيدة. ممكن اختلف معاها بدور قدّمته أو بعمل ما لكن كإنسانة هي بنت ناس ومحترمة".وهذا الزواج هو الثاني للفنانة الخليجية، حيث سبق وأن ارتبطت بالمخرج سامي بلال، زميلها في المعهد، ولكن العلاقة انتهت بالطلاق بعد خمس سنوات من الزواج. (لها)