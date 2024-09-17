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فنون ومشاهير

اعتقال فنان شهير في نيويورك.. ما هي التُهم الموجهة إليه؟

Lebanon 24
17-09-2024 | 04:35
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ألقت السلطات الفيدرالية القبض على شون كومبس، مغني الراب، المعروف باسم بف دادي، بناء على لائحة اتهام سرية، وفقا لوزارة العدل الأميركية.
 
ويأتي اعتقال قطب الموسيقى في مانهاتن مساء الاثنين، بعد أشهر من الدعاوى المدنية التي تتهمه بالاتجار بالجنس والإساءة الجنسية والاغتصاب.
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وقال محاميه لوكالة "رويترز": "نشعر بخيبة أمل إزاء قرار متابعة ما نعتقد أنه محاكمة غير عادلة للسيد كومبس من قبل مكتب المدعي العام الأميركي".
 
مضيفا أن كومبس انتقل طواعية إلى نيويورك تحسبا للاتهامات.
 
وأفاد المدعي العام الأميركي داميان ويليامز في بيان: "في وقت سابق من هذا المساء، ألقت السلطات الفيدرالية القبض على شون كومبس، بناء على لائحة اتهام سرية. ونتوقع أن نتحرك لكشف النقاب عن لائحة الاتهام في الصباح وسيكون لدينا المزيد لنقوله في ذلك الوقت".
 
وتم القبض على كومبس في بهو فندق في مانهاتن، وفقا لشخص مطلع على عملية الاعتقال تحدث إلى وكالة "أسوشيتد برس" بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالحديث علنا. (روسيا اليوم)
 
Hip-hop mogul Sean 'Diddy' Combs arrested in New York | Euronews
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