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فنون ومشاهير

بالصورة... جيهان علامة داخل سيارة فخمة وزوجها راغب يقودها!

Lebanon 24
17-09-2024 | 05:16
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نشرت جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" وهي داخل سيارة فخمة برفقة زوجها.
 
 
والتقطت جيهان "سيلفي" وهي داخل سيارة من نوع "بنتلي"، بينما كان زوجها راغب يقود المركبة الفخمة بنفسه. (رصد لبنان 24)
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