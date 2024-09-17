نقل إعلامية إلى ألمانيا بعد تدهور حالتها الصحيّة

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ما زالت آثار الخطأ الطبي الذي تعرّضت له الإعلامية إيمان الحصري قبل عامين تُلقي بظلالها على حالتها الصحية، حيث كشفت إحدى الصديقات المقرّبات منها، عن تطورات خطِرة في حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية قبل يومين، حيث أكدت الصديقة مغادرة إيمان بشكل عاجل إلى ألمانيا لإجراء أكثر من عملية جراحية هناك بسبب هذا الخطأ الطبي.وكانت الحصري قد خضعت قبل أيام لعملية جراحية دقيقة، وذلك بعد تعرّضها لوعكة صحية شديدة استدعت دخولها المستشفى وخضوعها لجراحة عاجلة. (لها)