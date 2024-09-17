بأجواء مليئة بالحب والرومانسية... ممثلان يدخلان القفص الذهبي في روما (صور)

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A post shared by Birsen Altuntaş (@1birsenaltuntas)
A post shared by Birsen Altuntaş (@1birsenaltuntas)
PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM EVLENDİ!
📌#PınarDeniz ve #KaanYıldırım, Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi.
📌Bu özel günde Pınar Deniz Vivienne Westwood tasarımı gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım Tom Ford imzalı bir takım giydi.
📌Pınar Deniz ve Kaan… pic.twitter.com/llSUsl2SNS
— birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) September 17, 2024
PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM EVLENDİ!
📌#PınarDeniz ve #KaanYıldırım, Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi.
📌Bu özel günde Pınar Deniz Vivienne Westwood tasarımı gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım Tom Ford imzalı bir takım giydi.
📌Pınar Deniz ve Kaan… pic.twitter.com/llSUsl2SNS