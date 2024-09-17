بأجواء مليئة بالحب والرومانسية... ممثلان يدخلان القفص الذهبي في روما (صور)

PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM EVLENDİ!

📌#PınarDeniz ve #KaanYıldırım, Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi.

📌Bu özel günde Pınar Deniz Vivienne Westwood tasarımı gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım Tom Ford imzalı bir takım giydi.

📌Pınar Deniz ve Kaan… pic.twitter.com/llSUsl2SNS