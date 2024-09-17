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فنون ومشاهير

بأجواء مليئة بالحب والرومانسية... ممثلان يدخلان القفص الذهبي في روما (صور)

Lebanon 24
17-09-2024 | 15:10
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كلّل الممثلان التركيان بينار دينيز وكان يلدريم حبهما بالزواج بحفل مميّز وبسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء، في العاصمة الإيطالية روما، بعد علاقة بدأت منذ أكثر من عامين ونصف.
 
 
 
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وفي يومهما المميز، تألقت بينار دنيز بفستان أبيض من تصميم فيفيان ويستوود، فيما ارتدى كان يلدريم بدلة من تصميم توم فورد.
 
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