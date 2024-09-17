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عُثر على جثتها ملقاة أسفل جسر.. وفاة إحدى متسابقات "أميركا غوت تالنت" فمن هي؟ (صورة)

Lebanon 24
17-09-2024 | 23:00
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أقدمت إميلي جولد، إحدى متسابقات برنامج المواهب الأميركي "أميركا غوت تالنت" America's Got Talent"، على انتحار بعمر الـ17.
وعثر على جثة إميلي ملقاة أسفل جسر علوي في مدينة رانتشو كوكامونغا، وذلك في منتصف ليلة الجمعة الماضية.
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إميلي جولد
إلى ذلك، كشف رودريغو جيمينيز، ضابط المعلومات العامة في دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، أن الفتاة صدمتها مركبة على الأقل، وما تزال السلطات المحلية تقوم بالتحقيق في الظروف المحيطة بوفاتها.

وأكد مكتب الطب الشرعي في سان برناردينو لمجلة "People" البريطانية أن الراقصة والمشجعة في المدرسة الثانوية توفيت منتحرة، في 13 أيلول الحالي، في تمام الساعة 11.52 مساءً.

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وتأتي وفاة إميلي بعد شهر واحد فقط من تلقي فرقتها الراقصة "Los Osos High School" على إشاد كبيرة من لجنة تحكيم برنامج "أميركا غوت تالنت"، بعد أدائهم المبهر على خشبة المسرح في ربع النهائيات. (البوابة)

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