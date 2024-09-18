قرار مُفاجئ.. إعلامية شهيرة تُعلن إنهاء تعاقدها مع القناة التي تعمل فيها هذا ما قالته (صورة)

أعلنت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس" عن انتهاء عقدها مع قناة "CBC سفرة".

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وكتبت رضوى الشربيني عبر حسابها على تطبيق انستغرام قائلة": "أعبر عن شكري العميق لاستجابة قناة CBC سفرة، لطلبي بإنهاء تعاقدي معهم، أتوجه بجزيل الشكر للشركة المتحدة للإعلام وللقائمين عليها على المهارات والخبرات التي اكتسبتها خلال فترة عملي معهم، وأتمنى للشركة وقناة CBC سفرة ولجميع العاملين فيها دوام النجاح والتوفيق".



واختتمت رضوى بالقول: "كما أود أن أعرب عن امتناني الكبير لجمهوري ومتابعي برنامج هي وبس، على دعمهم وحبهم ومساندتهم لي، وإلى لقاء قريب بإذن الله".

يذكر أن رضوى الشربيني بدأت مشوارها الإعلامي مع برنامج "هي وبس" عبر شاشة "cbc سفرة"، وقدمت من خلاله فقرات متنوعة عن كل ما يخص المرأة من نصائح متخصصين وأحدث صيحات الموضة والأزياء والتطور، ويذاع في تمام الساعة السادسة مساء، على قناة CBC سفرة، ويعتبر الموسم الماضي التاسع، هو آخر موسم من البرنامج.(نواعم)







