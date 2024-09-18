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فنون ومشاهير

على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)

Lebanon 24
18-09-2024 | 00:53
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نشرت نادية شربل ابنة الممثلة كارين رزق الله والممثل فادي شربل صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطل والدها فادي شربل في الصورة حيث كان يحتفل بعيد ميلاده، وعلقت ناديا عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد أبي".
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إلى ذلك كشف الممثل فادي شربل عن حلقات جديدة من مسلسل "عيلة ع فرد ميلة" الشهير الذي جمعه بزوجته السابقة كارين رزق الله والذي عُرض على شاشة الـ LBCI بانتظار الجهة او الشركة التي ستتبناه، وبالتالي سنشاهد الثنائي كارين وفادي من جديد على الرغم من انفصالهما.

يُذكر ان كارين وفادي تزوجا عام 2000، ورزقا بابنتين هما: ناديا (من مواليد عام 2001) ونايا (من مواليد عام 2005)، وفي عام 2022 أكدت كارين انفصالها عنه بعد شائعات عن طلاقهما استمرت لسنوات.


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