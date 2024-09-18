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فنون ومشاهير

سقط داخل منزله.. فنان شهير يُثير قلق الجمهور وهذا ما كشفه عن حالته (صورة)

Lebanon 24
18-09-2024 | 04:44
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كشف الفنان المصري صلاح عبد الله انه سقط داخل منزله.
 
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واثار عبدالله قلق جمهوره بعد إعلانه سقوطه داخل منزله منزله، حيث نشر عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" منشوراً قال فيه: "أنا اتزحلقت، بعد ما كلت بحط الصينية على الباسكت عشان أولّع سيجارة كالعادة السخيفة، الاتنين الصينية والباسكت وقعوا على الأرض".

وأضاف: "رحت المطبخ جبت فوطة عشان ألمّ وأنضّف.. هُبه الزحلقة الرهيبة... وأنا بنهار سندت بإيدي الشمال على مكتبي وباليمين عالست وهيا بتغنّي الأطلال... ثم بدأت حزمة محاولات الوقوف والست تردّد "وعدونا فسبقنا ظلنا"... الحمد لله إصابات طفيفة، ومش دا المهم، المهم إني قدرت أقف على رجلي تاني، طب ليه المنشور ده عشان أقولكم ما أحلى الوقوف بعد الوقوع، آه والله وأقولكم كمان كالعادة صباح الخير وتصبحوا على خير".

وقالت الإعلامية دنيا، ابنة صلاح عبد الله عن تطورات حالته الصحية في تصريحات صحافية لموقع "القاهرة 24": "والدي كويس الحمد لله هو كتب بوست بيهزّر، وفي آخره كان بيدعي جمهوره للتفاؤل وبسيطة الحمد لله مفيش حاجة".

وسبق للفنان صلاح عبد الله أن أثار حيرة جمهوره وقلقهم عليه بعد كتابته منشوراً عبر صفحته في موقع "فيسبوك" جعل البعض يتكهن بتلميحه الى اعتزال الفن أو رغبته في عدم المشاركة في أعمال فنية، بجانب تكهنات حول حالته الصحية إذ نشر صلاح عبد الله صورتين، واحدة من أول عمل شارك فيه بدور "دؤما" في مسلسل "سنبل بعد المليون"، وصورة لآخر عمل تلفزيوني حيث قدّم دور "خميس فتيحة" في مسلسل "العتاولة" في الموسم الرمضاني 2024. (لها)






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