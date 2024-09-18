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فنون ومشاهير
أحمد الفيشاوي يعترف بفشل زيجاته الخمس
Lebanon 24
18-09-2024
|
06:22
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كشف الفنان أحمد الفيشاوي للمرة الأولى عن عدد زيجاته والتي فاجأت جمهوره، كما تحدّث عن التأثير الذي سوف تتركه أعماله الفنية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنها ستكون من أكثر الأفلام تأثيراً في الجمهور، وأنه سوف يخوض تجربة الإخراج قريباً.
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وقال الفيشاوي: "عندي أفلام كتير هتأثّر لسنين طويلة الفترة الجاية، وهخوض تجربة الإخراج أيضاً".
وعن مشاعره المتضاربة تجاه زيجاته السابقة، اعترف الفيشاوي بأنه تزوج خمس مرات وفشل في كل مرة في بناء العائلة التي كان يحلم بها، قائلاً: "تزوجت خمس مرات عشان أعمل عائلة وفشلت، فقلت أقعد لوحدي أربّي نفسي وأقعد مع نفسي عشان مضيّعش مستقبلي وأبوّظ اسم عائلتي".
وعن مشاعر الخجل التي تنتابه بعد تجاربه الفاشلة في الزواج، أكد أحمد الفيشاوي أنه يشعر بالخجل من نفسه ويخاف على سمعة عائلته الفنية العريقة، التي يعتبر نفسه جزءاً منها، قائلاً: "حسّيت إني كاره نفسي ومكسوف من نفسي".
(لها)
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