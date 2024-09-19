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فنون ومشاهير

سمراء وجميلة.. نوال الكويتية تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة شاهدوا كم كبرت (صورة)

Lebanon 24
19-09-2024 | 02:28
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قامت الفنانة نوال الكويتية بالاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة حنين.

وشاركت نوال متابعيها منشوراً يحمل كلماتها الرقيقة لابنتها مرفقاً بصورة تجمعها لها حيث أصبحت شابة وعلّقت بالقول: "كل عام وبنيتي وقلبي وعيني بخير. عسى الله يخليج لي ويبارك لنا فيج يا أحلى شي صار لي بحياتي يا بعد ماما يا روحي:.
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وتفاعل عدد كبير من النجوم والمشاهير مع صورة نوال الكويتية وابنتها، وهنأها كثير من المتابعين أيضاً بعيد ميلادها قائلين: "كل عام وأنتم بألف خير وصحة ونجاح وسعادة ، العمر كله يا رب، ما شاء الله تبارك الرحمن الله يطول في عمركم، وانشالله تشوفينها عروسه العمر كله يا رب، "الله يخليها لك وتفرحين فيها عروس، وتفرحين بعيال عيال عيالها". (البوابة)




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