من النجاح إلى الغياب.. أحمد عزمي يوجه نداء استغاثة للفنانين!

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وكتب أحمد عزمي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صباح الخير.. ومع الأيام الأولى في عام جديد من حياتي أدعو الله تعالى أن يرزقني وإياكم بنعمة الرزق والعمل.. وأتمنى أن يتيح لي فرصة للمشاركة في عمل".وتابع عزمي: "تخرجت في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 2006، وشاركت في العديد من الأعمال وحصلت من خلالها على جوائز منها على سبيل المثال أحسن ممثل دور ثاني عن فيلم الأبواب المغلقة المهرجان القومي للسينما، أحسن ممثل دور ثاني من مهرجان الإعلام عن مسلسل الجماعة، أحسن ممثل مهرجان الإسكندرية عن فيلم قبلات مسروقة، جائزة خاصة من لجنة التحكيم عن فيلم الوعد، ومع ذلك لم يُعرض عليّ أي عمل".وأضاف أحمد عزمي: "أتمنى من أصدقائي وزملائي الفنانين الذين عملت معهم على مدار حياتي، مساعدتي في الحصول على فرصة عمل، والانضمام إلى ركب الدراما في مصرنا الحبيبة".واختتم عزمي رسالته بكلمات مؤثرة قائلا "لا طعم للحياة بدون عمل، ابني يكبر أمامي ولا أعلم كيف سأعينه على مواجهة صعوبات الحياة، وأنا محروم من تحقيق ذاتي ولا أملك مهنة أخرى، وأخشى من الموت كمدا وحزنا.. هذا طلب ورجاء.. وفقكم الله إلى ما فيه خير أمتنا وشكرا.. أعتذر".يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شارك فيها الفنان أحمد عزمي هو مسلسل " بـ100 راجل"، بطولة الفنانة سمية الخشاب ومحمود عبد المغني وسما إبراهيم، حيث ظهر أحمد عزمي كأحد ضيوف الشرف بالمسلسل والذي عرض في شهر رمضان الماضي. (العربية)