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فنون ومشاهير

فنان عربي يكشف أسرار تجاربه الزواجية الفاشلة: "لن أكرر التجربة مجددًا!"

Lebanon 24
19-09-2024 | 16:00
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أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي الجدل بتصريحاته التي أطلقها مؤخرا حول تجارب الزواج الفاشلة التي مر بها، وخوفه على اسم عائلته من تصرفاته.

وفي لقاء مع أحد البرامج التي تعرض عبر موقع "يوتيوب"، تحدث الفيشاوي الصغير عن اللحظة الفارقة في حياته، حينما كان في الـ 35 من عمره، وتحدث إليه خاله، الذي يتولى إدارة أعماله ومساعدته في اختيار النصوص الفنية، عن خطورة إهدار المال.
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وعلق الفيشاوي: "لقيت إني باضيع اسم عيلتي والدنيا هتبوظ.. فرملت ورجعت أتمرن".

وأوضح الفنان المصري أن السبب في قراره يعود إلى أنه كان مقبلا على الأربعين من عمره، لذلك اتخذ هذا القرار المصيري، خاصة أن حياته كانت زحمة وعشوائية، بحسب وصفه.

وتذكر الفيشاوي الصغير خلال اللقاء نصيحة والده فاروق الفيشاوي إليه قبل أن يتوفى بعام كامل، حيث نصحه قائلا: "لازم تاخد بالك من سنانك وكرشك"، حيث طلب منه الاهتمام بأسنانه حتى لا يتعرض للألم الذي تعرض إليه والده في نهاية حياته، وكذلك الاهتمام بمظهره حتى يكون لائقا لأي دور فني.

وفيما يخص زيجاته، أكد الفيشاوي الصغير أنه تزوج 5 مرات رغبة في تكوين العائلة، لكنه فشل، مرجعا ذلك إلى كونه شخصاً "بيتوتياً"، لكنه يحب الجلوس في المنزل في هدوء دون إزعاج من أحد.

وشدد الفيشاوي على كونه لن يكرر تجربة الزواج مرة أخرى، وكررها أكثر من مرة خلال اللقاء: "مش هعمل كده تاني طبعا". (العربية) 
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