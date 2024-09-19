"بتنورة قصيرة".. فنانة عربية تستمتع بالأجواء الصيفية في دبي (صور)

تتواجد الفنانة بوسي في دبي حاليا، ونشرت صورا من رحلتها هناك وهي تستمتع بالأجواء الصيفية.



ظهرت بوسي وهي ترتدي تنورة قصيرة مميزة بطباعة حروف الهجاء الإنجليزية بكسرات ومتعددة الألوان، من تصميم دار أزياء Versace، يصل سعرها إلى 1145 دولار، أي ما يعادل 55 ألف جنيه، شاهدها من موقع بيعها.

تابعوا قناة FilFan.com على الواتساب لمعرفة أحدث أخبار النجوم وجديدهم في السينما والتليفزيون اضغط هناونسقتها بوسي مع Top أسود من الدانتيل بمشد للجسم، يصل سعره إلى 51 ألف جنيه مصري، من تصميم دار Dolce & Gabbana، شاهده من موقع بيعه.يشار إلى أن بوسي طرحت مؤخرا أغنية "زيه تاني"، من كلمات حسام حسنى وألحان مدين وتوزيع وميكس وماستر يحيي يوسف.وشاركت بوسي في موسم مسلسلات رمضان 2024 من خلال غنائها أغنية التتر الخاصة بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وأغنية "وبقينا في دنيا تلاهي".مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، إنتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، أحمد الرافعي، محمد حاتم، هند عبد الحليم وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل، تكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024.كما شاركت المطربة بوسي في غناء أغنية جديدة مع الفنان أحمد عز، وجائت الأغنية ضمن حملة إعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات.