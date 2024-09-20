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فنون ومشاهير

أطلت برفقة عريسها على متن يخت.. ملكة جمال لبنان السابقة تنشر صورا جديدة من شهر العسل

Lebanon 24
20-09-2024 | 04:50
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تقوم ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي بنشر صور وفيديوهات من شهر عسلها الذي تقضيه في إيطاليا، وذلك على الرغم من انتقاد الجمهور لها، متمنين عليها ان تراعي أكثر الظروف الصعبة التي يُعاني منها البلد في الفترة الأخيرة.
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ونشرت مايا صورا وفيديوهات جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، وأطلت في إحداها برفقة زوجها الشاب فهمي كاراغولا على متن يخت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وتزوجت مايا من كارغولا وهو نجل السيدة سهام تويني من طليقها رجل الأعمال كريم كاراغولا في اليونان في عرس وصف بـ"الأسطوري" أحياه الفنان المصري عمرو دياب.


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