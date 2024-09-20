بعد تفجيرات الثلاثاء والاربعاء.. نادين نجيم ترد على منتقديها: توقفوا عن بث تفاهتكم

ردت الممثلة نادين نسيب نجيم في منشور عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" على منتقديها بالقول:

"تأدبوا في حضرة الموت! توقفوا ولو ليوم واحد عن بث تفاهتكم...

تأدبوا في حضرة الوجع! فإذا كنتم تعتقدون أن مشاركة الأحزان أمر مما، فأنتم بحاجة إلى الشفقة...

إياك أن تبتسم في مآسي الآخرين وأوجاعهم

تأدب في حضرة الحزن والوجع! كن انساناً!"

وكانت نادين تعرضت لموجة من الانتقادات بعد نشرها صوراً لها من مناسبات إجتماعية بالتزامن مع ما حدث من تفجيرات يومي الثلائاء والأربعاء.

وعادت نادين ونشرت صورة العلم اللبناني وهو ينزف.