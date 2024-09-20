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فنون ومشاهير

جائزة "موركس دور" أرجأت احتفالها الأحد إلى موعد لاحق

Lebanon 24
20-09-2024 | 12:46
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أعلن مؤسسي جائزة "موركس دور" الطبيبين زاهي وفادي الحلو في بيان، أن "لجنة الموركس أرجأت الاحتفال الذي كان مقررا مساء الأحد المقبل، إلى موعد يحدد لاحقاً تبعاً للظروف".
وقال البيان: "بعد الظروف الأليمة المتتالية التي ألمت بوطننا لبنان وتمثلت بالاعتداءات الغشيمة على بلدنا الحبيب وأودت بحياة العديد من القتلى والجرحى، وتضامنا مع أشقائنا في الوطن، قررت لجنة الموركس دور إرجاء الاحتفال الذي كان مقرراً أن يقام مساء الأحد 22 أيلول الجاري إلى موعد يحدد لاحقا تبعا للظروف".
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وأشار إلى أن "موركس دور في دورته الرابعة عشرة كان سيخصص للبنان كالعادة تحت شعار "اشف جراح العالم بالفن والموسيقى... Heal the World with Art & Music كلفتة تضامنية من عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والعرب والعالميين".
واكد أن "موركس دور سيبقى واجهة الابداع والثقافة والفن على أمل عودة الحياة الطبيعية إلى لبنان".
وعزت أهالي الشهداء، متمنية "للجرحى الشفاء العاجل وأن ينجي الله لبنان من أي مصيبة جديدة". (الوكالة الوطنية)
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