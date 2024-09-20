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فنون ومشاهير
لهذا السبب.. بشرى تتقدّم بشكوى
Lebanon 24
20-09-2024
|
23:00
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تقدّمت الفنانة بشرى بشكوى إلى مَن يهمه الأمر عبّرت فيها عن استيائها من استخدام اسمها وصورتها في الترويج لمسرحية بعنوان "الأم العذراء" من دون علمها أو موافقتها، وطالبت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، بالتحقيق في هذا الأمر.
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وكتبت بشرى عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" بياناً قالت فيه: "إلى مَن يهمه الأمر، ليس لي أي علاقة بهذا العمل، ولا أعرف لماذا تم استخدام اسمي وصورة قديمة لي في الترويج لهذا المشروع الذي لم أسمع عنه من قبل".
وحذّرت بشرى في بيانها قائلةً: "أحذّر من الاستمرار في استخدام اسمي من دون موافقتي، فقد تم إبلاغي من مصادر عدة، وسألجأ الى القانون إذا لزم الأمر. لم أتعاقد مع أي جهة، ولا أعرف مَن يقف وراء هذا العمل". (لها)
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