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فنون ومشاهير

بعد الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.. هكذا علّقت اليسا (صورة)

Lebanon 24
21-09-2024 | 00:01
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تعقيبا على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت أمس الجمعة الضاحية الجنوبية لبيروت والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، كتبت الفنانة اليسا عبر منصة "إكس" قائلة: "قلنا دائما ان لبنان لا يريد الحرب فبدأ البعض بالتحريض علينا وكل ما أردناه هو حماية لبنان وجميع اللبنانيين بدون استثناء وتجنيبهم الموت والحرب التي وصلت إلى العاصمة بيروت".

وختمت قائلة: "نكرر تجديد المطلب الوطني لبنان لا يريد الحرب".

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