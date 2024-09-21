بعد الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.. هكذا علّقت اليسا (صورة)

قلنا دائماً أن #لبنان_لا_يريد_الحرب فبدأ البعض بالتحريض علينا وكل ما اردناه هو حماية لبنان وكل اللبنانيين بدون استثناء وتجنيبهم الموت والحرب التي وصلت الى العاصمة بيروت.

نكرر تجديد المطلب الوطني #لبنان_لا_يريد_الحرب pic.twitter.com/XvRkipJDf5 — Elissa (@elissakh) September 20, 2024 Advertisement

تعقيبا على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت أمس الجمعة الضاحية الجنوبية لبيروت والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، كتبت الفنانة اليسا عبر منصة "إكس" قائلة: "قلنا دائما ان لبنان لا يريد الحرب فبدأ البعض بالتحريض علينا وكل ما أردناه هو حماية لبنان وجميع اللبنانيين بدون استثناء وتجنيبهم الموت والحرب التي وصلت إلى العاصمة بيروت".وختمت قائلة: "نكرر تجديد المطلب الوطني لبنان لا يريد الحرب".