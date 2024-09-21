بعد الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.. هكذا علّقت اليسا (صورة)

قلنا دائماً أن #لبنان_لا_يريد_الحرب فبدأ البعض بالتحريض علينا وكل ما اردناه هو حماية لبنان وكل اللبنانيين بدون استثناء وتجنيبهم الموت والحرب التي وصلت الى العاصمة بيروت.
نكرر تجديد المطلب الوطني #لبنان_لا_يريد_الحرب pic.twitter.com/XvRkipJDf5
— Elissa (@elissakh) September 20, 2024
قلنا دائماً أن #لبنان_لا_يريد_الحرب فبدأ البعض بالتحريض علينا وكل ما اردناه هو حماية لبنان وكل اللبنانيين بدون استثناء وتجنيبهم الموت والحرب التي وصلت الى العاصمة بيروت.
نكرر تجديد المطلب الوطني #لبنان_لا_يريد_الحرب pic.twitter.com/XvRkipJDf5