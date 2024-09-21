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فنون ومشاهير

إلى محبي مسلسل Squid Game.. هذا موعد عرض الموسم الثاني

Lebanon 24
21-09-2024 | 23:00
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طرحت منصة نيتفليكس العالمية، الفيديو الاعلاني الاول الخاص بالموسم الثاني من المسلسل الكوري الشهير Squid Game "لعبة الحبار".

وكشف الإعلان الترويجي للمسلسل الذي لاقى نجاحًا كبيرًا عند عرضه في الموسم الأول، عن تفاصيل قصة الموسم الثاني، والذي يبدو إنه سيكون استكمالًا لنهاية الموسم الأول.
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وبحسب الإعلان الترويجي، سيعرض المسلسل يوم 26 كانون الثاني المقبل.

وتبدأ أحداث العمل بقفزة زمنية تصل إلى 3 سنوات، حيث يصر اللاعب رقم 456 "جي هون" على أن يكشف حقيقة من يقف خلف اللعبة، ومن هم المسؤولين عنها بهدف الانتقام منهم، وبالتالي يتخلى عن فكرة السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، ويقرر بدء رحلة مليئة بالإثارة للبحث عن صناع اللعبة، الذين استغلوا فقر وحاجته إلى جانب زملائه من أجل التسلية.

من خلال المبلغ المالي الكبير الذي ربحه من اللعبة، يبدأ رحلته بالعثور على الاشخاص من أجل الانتقام منهم.

ويكتشف أن عملية الانتقام ليست بالسهولة التي يتوقعها، حيث أن المسؤولين هم منظمة خطرة جدًا، ليجد نفسه يخوض اللعبة للمرة الثانية.

وأبطال مسلسل Squid Game هم:
جونغ جي 
لي بيونغ هون 
جونغ يو
وي ها جون
يم سي وان
كانغ ها نيول
بارك جيو يونغ
لي جين يوك
بارك سونغ هون
يانغ دونغ غيون
لي ديفيد
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