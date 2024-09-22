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فنون ومشاهير

الجمهور يفاجئ تامر حسني في الشارع

Lebanon 24
22-09-2024 | 02:48
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فاجأ الجمهور الفنان تامر حسني، خلال سيره بسيارته في الشارع بمنطقة التجمع الخامس، والتفوا حوله ما اضطره لإيقاف السيارة والتقاط الصور معهم.
وفوجئ تامر حسني أثناء توجهه لإحياء إحدى الحفلات في التجمع الخامس بالقاهرة، بالجمهور يلتف حوله يطلبون منه التوقف والتقاط الصور التذكارية معهم، ليقوم تامر بتلبة طلبات جمهوره وينزل من السيارة لالتقاط الصور، وسط علامات السعادة على تامر بترحيب الجمهور به.
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ونشر تامر على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو يوضح تجمع الجمهور حوله، وعلق عليه بقوله: "أجدع سلام لأهالي شارع الـ90 حبايب قلبي".
(لها)
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