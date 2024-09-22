29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
الجمهور يفاجئ تامر حسني في الشارع
Lebanon 24
22-09-2024
|
02:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأ الجمهور الفنان تامر حسني، خلال سيره بسيارته في الشارع بمنطقة التجمع الخامس، والتفوا حوله ما اضطره لإيقاف السيارة والتقاط الصور معهم.
وفوجئ تامر حسني أثناء توجهه لإحياء إحدى الحفلات في التجمع الخامس بالقاهرة، بالجمهور يلتف حوله يطلبون منه التوقف والتقاط الصور التذكارية معهم، ليقوم تامر بتلبة طلبات جمهوره وينزل من السيارة لالتقاط الصور، وسط علامات السعادة على تامر بترحيب الجمهور به.
Advertisement
ونشر تامر على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو يوضح تجمع الجمهور حوله، وعلق عليه بقوله: "أجدع سلام لأهالي شارع الـ90 حبايب قلبي".
(لها)
Advertisement
الأكثر قراءة
تفاصيل مثيرة... كيف علمت إسرائيل بـ"اجتماع الضاحية الجنوبية"؟
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة... كيف علمت إسرائيل بـ"اجتماع الضاحية الجنوبية"؟
10:58 | 2024-09-21
21/09/2024 10:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن إبراهيم عقيل يكشفها قيادي إسرائيليّ.. ما هي؟
Lebanon 24
مفاجأة عن إبراهيم عقيل يكشفها قيادي إسرائيليّ.. ما هي؟
15:13 | 2024-09-21
21/09/2024 03:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"توسيع القتال مع لبنان".. إعلان إسرائيليّ عاجل!
Lebanon 24
"توسيع القتال مع لبنان".. إعلان إسرائيليّ عاجل!
13:41 | 2024-09-21
21/09/2024 01:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجوم واسع".. هذا موعد ردّ "حزب الله" على ضربة الضاحية!
Lebanon 24
"هجوم واسع".. هذا موعد ردّ "حزب الله" على ضربة الضاحية!
13:18 | 2024-09-21
21/09/2024 01:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "إجتماع الضاحية".. إليكم ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن "إجتماع الضاحية".. إليكم ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ
14:16 | 2024-09-21
21/09/2024 02:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:00 | 2024-09-21
إلى محبي مسلسل Squid Game.. هذا موعد عرض الموسم الثاني
15:50 | 2024-09-21
ابنه الوحيد ويبلغ من العمر 9 سنوات.. مصرع نجل مطرب شهير بحادث مروّع يُحزن الوسط الفني!
14:34 | 2024-09-21
يبلغ من العمر 9 سنوات.. استدعاء محمد رمضان ونجله للتحقيق فما القصة؟
10:00 | 2024-09-21
دخلت القفص الذهبيّ... شاهدوا الصور الأولى لملكة جمال لبنان السابقة بفستان الزفاف
08:01 | 2024-09-21
بعد الإعتداءات الإسرائيليّة على لبنان.. مذيعة الـ"ال بي سي" تطلّ بحزن وتأثر: "يا ريتن ما كانوا"
05:23 | 2024-09-21
بالفيديو هل يُفكّر هذا الفنان اللبنانيّ بالهجرة إلى كندا؟.. إليكم ما كشفه
فيديو
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
22/09/2024 13:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
00:53 | 2024-09-18
22/09/2024 13:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
22/09/2024 13:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24