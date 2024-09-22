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فنون ومشاهير

محمد رمضان ونجله في ورطة.. اليكم ما حصل في ناد شهير

Lebanon 24
22-09-2024 | 10:05
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استدعت النيابة العامة الفنان محمد رمضان ونجله للتحقيق معهما في واقعة اتهامهما بالتعدي على طفل في نادي شهير في تشرين الاول.
 
ويمثل رمضان ونجله اليوم الأحد، أمام نيابة أكتوبر للتحقيق معه في البلاغ المقدم من والدي طفل اتهما فيه رمضان ونجله علي بالتعدي على نجلهما أثناء تواجده داخل أحد النوادي، وفقاً لمجلة "لها".
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وكانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، قد باشرت جمع التحريات والمعلومات عن الواقعة وقام فريق بحث بتفريغ الكاميرات، والاستماع لشهود العيان، للتأكد من مدى صحة الواقعة، والوقوف على أسبابها، ووضع كل هذا أمام للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
وكانت إحدى السيدات قد حررت بلاغًا في قسم أول أكتوبر يوم الثلاثاء الماضي، تتهم فيه الفنان محمد رمضان ونجله، بالاعتداء على نجلها ويبلغ من العمر 11 عامًا، داخل نادٍ شهير، والتسبب في إصابته بكدمات بالوجه، متهمة الفنان المصري بأنه قيّد حركة نجلها حتى يتمكن نجله من التعدي بالضرب على ابنها.
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