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فنون ومشاهير
"هسافر أغسل صحون وأمسح أحذية".. اعتزال مفاجئ للفنان المصري الوسيم!
Lebanon 24
22-09-2024
|
12:04
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أعلن الفنان المصري الشاب كريم الحسيني اعتزاله التمثيل، بسبب قلة فرص العمل التي تعرض عليه، وبعد أن باءت محاولاته في الحصول على فرص عمل بالفشل.
وأشار إلى أنه سعى كثيرًا لإيجاد فرصة يسترزق من ورائها، ولكن قوبلت محاولاته بـ الفشل، لذلك قرر الفنان أن يبيع سيارته الخاصة، ويسافر خارج البلاد لإيجاد فرصة عمل، حتى لو اضطر به الأمر لـ مسح الأحذية وغسل الصحون وبيع الجرائد وغيرها.
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ففي منشور عبر حساب الشخصي على "فيسبوك"، كتب : "سأبيع سيارتي وأُسافر إلى كاليفورنيا أو الولايات المتحدة، وسأدرس الإخراج السينمائي والإنتاج، وأحاول أن أجد لنفسي أي فرصه للعمل حتى لو اضُطررت لغسل الصحون ومسح الأحذية وبيع الجرائد وسأقوم بتدريس التمثيل هناك وسأجتهد وأكون نفسي كي أُحقق حلمي الدفين، حلم One Man Show، الحلم الذي رأيته في النجم محمد صبحي والنجم نور الشريف".
كما أضاف أنه سيعود إلى مصر لاحقا لينشئ مدينة كاملة مثل مدينة الفنان محمد صبحي (مدينه سنبل) تتبنى المواهب.
وختم منشوره بتوجيه الشكر لكل من أراد أن يحطم حلمه، وفق تعبيره، قائلا: "وأقول له أحسنت وأفلحت.. ولكن الله خيب ظنك".
يذكر أن الحسيني أعلن العام الماضي تحويل سيارته لمحل صغير لبيع المشروبات الساخنة للطلاب لتحسين دخله.
وكشف فيديو نشر حينها إعداد الفنان الشاب لمشروبات ساخنة في سيارته بالقرب من إحدى الجامعات المصرية وبيعها للطلاب، إلى جانب عمله في الفن وإلقاء محاضرات في كلية الإعلام.
فيما قال وقتها لـ"العربية.نت" إنه مع اقتراب شهر رمضان ولقلة الأعمال الفنية المعروضة عليه لجأ إلى هذا المشروع الصغير لزيادة موارده من ناحية، ولخدمة الطلاب الذين يدرسهم عبر تقديم مشروبات بسعر مناسب. (العربية)
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