إجراءات سرية ومفاجئة.. هكذا تحمي إيناس دي رامون علاقتها بالممثل العالمي!

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وحسبما أفاد المصدر، قامت إيناس بتوجيه رفاقها وزملائها في العمل بعدم التحدث عنها أو عن علاقتها ببراد، بل طلبت منهم توقيع "اتفاقيات عدم الإفصاح" لضمان سرية تفاصيل حياتهما الشخصية.تأتي هذه الخطوة كدليل على حبها لبراد، ولإثبات أنها لا تستغل العلاقة من أجل زيادة شهرتها، حيث يُعرف عنه قلقه من استغلال النساء لشهرته.