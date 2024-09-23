Advertisement

فنون ومشاهير

فنان شهير يتعرّض للسرقة في مطار ميلانو.. هذا ما حصل معه

Lebanon 24
23-09-2024 | 03:31
A-
A+
Doc-P-1250414-638626843853829625.jpg
Doc-P-1250414-638626843853829625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
روت الإعلامية المصرية بسمة وهبة تفاصيل تعرّض الفنان أحمد سعد للسرقة في مطار ميلانو بإيطاليا وهو في طريق العودة الى القاهرة بعد حضوره حفل زفاف نجلها خلال الأيام الماضية.

وقالت بسمة: "في مطار ميلانو كان أحمد حاطط الشنطة على التروللي وكان فيها الحاجات الغالية بتاعته كلها الكوليه اللي اتنمّروا عليه والساعات وفي لحظة بص في حتة فالشنطة اتسرقت منه تقريباً كان حد ماشي وراه ورغم إنهم شافوه في كاميرات المراقبة لكن الشرطة معرفتش تجيبه وده عليه علامة استفهام".
Advertisement
 
 
 
وأضافت: "لو كان في مصر كان زمان شرطة الداخلية المصرية جابته في ثانية، معلش يا أحمد دي ضريبة الشهرة وأنت أشهر فنان في الوطن العربي دلوقتي واتحسدت أنت وعلياء وخدتوا عين، وخلّوا بالكو يا جماعة من مطار ميلانو عشان دي مش أول مرة".

وكان أحمد سعد قد أعلن من خلال مقطع مصوّر من حفله الأخير في الساحل الشمالي عن عودته إلى طليقته مصمّمة الأزياء علياء بسيوني.(لها)





تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:46 | 2024-09-23
02:53 | 2024-09-23
01:52 | 2024-09-23
00:12 | 2024-09-23
23:00 | 2024-09-22
16:00 | 2024-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24