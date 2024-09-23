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فنون ومشاهير
الجمهور يتعاطف مع مخرج شهير يعيش في دار المسنّين
Lebanon 24
23-09-2024
|
12:44
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أثار المخرج الأردني حسين دعيبس تعاطف الجمهور في أحدث ظهور له، حيث كشف أنه يعيش في دار للمسنّين في عمّان.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للقاء الصحافي مع دعيبس، الذي تولى إخراج مئات الكليبات المصوّرة لأبرز مشاهير الوطن العربي، وقد تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.
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وظهر المخرج الأردني متعباً وغير مرتاح، ولم يتمالك دموعه التي انهمرت أمام الكاميرا خلال حديثه عن حالته الاجتماعية والصحية، مؤكداً أنه "لا يريد المساعدة من أحد".
وأوضح خلال اللقاء أنه تعرّض لجلطة في الدماغ قبل فترة أثّرت في صحته، وهو الآن يمكث في "دارات سمير شما للمسنّين" منذ عام تقريباً.
(لها)
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