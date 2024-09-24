تغريدة لافتة للفنانة اليسا.. هكذا علّق فنانو لبنان على الضربات الإسرائيلية غير المسبوقة

في ظل تصاعد التوترات وتوسع الضربات الاسرائيلية على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، تفاعل عدد من نجوم لبنان مع المستجدات من خلال نشر رسائل عبر حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.
فكتبت الفنانة اليسا عبر حسابها على إكس قائلة: "لبنان وشعبه يستحقون العيش بأمان وسلام بعيداً عن الحروب والقتل والتهجير الذي لن يخدم هذا البلد".
وتساءلت: "ألم يحن الوقت لتطبيق القرارات الدولية القادرة على حماية لبنان وتحييده عن الصراعات الخارجية؟"
من جانبها نشرت الفنانة هيفا وهبي صورة للعدوان الإسرائيلي على الجنوب، وعلّقت عليها بالقول: "اللهم انا نستودعك الجنوب وأرضه وشبابه وأهلنا فاحفظهم بعينك التي لا تنام."
وعبّرت الفنانة نجوى كرم عن حبها للبنان، قائلة: "يا لبنان لحبَّك الله عنّك مش ممكن نتخلّى برمنا أرض الدّنيي كلاّ وما صلّينا غير بكتابك".
أما الفنانة نانسي عجرم، فعبرت عن غضبها مما يحصل، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الخاص على "إكس"، وقالت: "يا رب اللي عم يصير عنا جنون، كل شبر من أرضنا من الجنوب منحطه قدامك.. خلّي عينك علينا."