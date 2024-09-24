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فنون ومشاهير

استعدوا لرحلة جديدة مع جورجينا.. الموسم الثالث من Soy Georgina متاح الآن!

Lebanon 24
24-09-2024 | 12:05
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عادت يوميات جورجينا رودريغيز صديقة النجم رونالدو الشهيرة إلى شاشات "نتفليكس" مع العرض الأول للموسم الثالث من Soy Georgina، المتوفر على منصة أميركا الشمالية منذ 18 أيلول الجاري.

بلغت شهرة عارضة الأزياء الإسبانية ذروتها منذ ارتباطها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأخذت ثروتها تتضاعف من خلال أعمالها في مجالات الأزياء والمحال التجارية الفخمة ولكن زوجها لم يكن السبب الوحيد في ذلك بل إن لاعب التنس المخضرم الإسباني رفائيل نادال كان أحد أهم المصادر في ثروة جورجينا والبالغة 20 مليون دولار.
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ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية نادال كان وراء حصول "حسناء رونالد" على 10 ملايين دولار دفعة واحدة بفضل شركته التجارية "أبيل ماتوتيس" والتي تشكل 50 بالمئة من حقوق شركة "كومودو بروداكشن" المسؤولة عن إنتاج الأعمال الوثائقية الخاصة بجورجينا.

وقد أعدت الشركة العرض الأول للموسم الثالث من الفيلم الوثائقي "سوي جورجينا" المتوفر على منصة "نتفليكس" منذ (18) أيلول الجاري ويحظى باهتمام عالمي كبير للشخصية التي تتمتع بها زوجة رونالدو بصفتها أم طفليه ومرافقته في السعودية حيث يعيش النجم البرتغالي تجربة احترافية جديدة مع نادي النصر.

يذكر أن علاقة كريستيانو رونالدو (39 عاما) وجورجينا رودريغيز (30 عاما) بدأت في إسبانيا عندما كان يلعب في ريال مدريد وجورجينا تعمل في أحد المتاجر. (روسيا اليوم)
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