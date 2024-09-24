27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
استعدوا لرحلة جديدة مع جورجينا.. الموسم الثالث من Soy Georgina متاح الآن!
Lebanon 24
24-09-2024
|
12:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
عادت يوميات جورجينا رودريغيز صديقة النجم رونالدو الشهيرة إلى شاشات "نتفليكس" مع العرض الأول للموسم الثالث من Soy Georgina، المتوفر على منصة أميركا الشمالية منذ 18 أيلول الجاري.
بلغت شهرة عارضة الأزياء الإسبانية ذروتها منذ ارتباطها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأخذت ثروتها تتضاعف من خلال أعمالها في مجالات الأزياء والمحال التجارية الفخمة ولكن زوجها لم يكن السبب الوحيد في ذلك بل إن لاعب التنس المخضرم الإسباني رفائيل نادال كان أحد أهم المصادر في ثروة جورجينا والبالغة 20 مليون دولار.
Advertisement
ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية نادال كان وراء حصول "حسناء رونالد" على 10 ملايين دولار دفعة واحدة بفضل شركته التجارية "أبيل ماتوتيس" والتي تشكل 50 بالمئة من حقوق شركة "كومودو بروداكشن" المسؤولة عن إنتاج الأعمال الوثائقية الخاصة بجورجينا.
وقد أعدت الشركة العرض الأول للموسم الثالث من الفيلم الوثائقي "سوي جورجينا" المتوفر على منصة "نتفليكس" منذ (18) أيلول الجاري ويحظى باهتمام عالمي كبير للشخصية التي تتمتع بها زوجة رونالدو بصفتها أم طفليه ومرافقته في السعودية حيث يعيش النجم البرتغالي تجربة احترافية جديدة مع نادي النصر.
يذكر أن علاقة كريستيانو رونالدو (39 عاما) وجورجينا رودريغيز (30 عاما) بدأت في إسبانيا عندما كان يلعب في ريال مدريد وجورجينا تعمل في أحد المتاجر. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن "جاسوس الضاحية".. هكذا تحرَّك "الحزب" استخباراتياً!
Lebanon 24
عن "جاسوس الضاحية".. هكذا تحرَّك "الحزب" استخباراتياً!
14:00 | 2024-09-24
24/09/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دمار كبير: ممثلة لبنانية تنشر صورة توثق تعرّض منطقتها للقصف الإسرائيلي.. ما قالته مؤثر
Lebanon 24
دمار كبير: ممثلة لبنانية تنشر صورة توثق تعرّض منطقتها للقصف الإسرائيلي.. ما قالته مؤثر
03:25 | 2024-09-24
24/09/2024 03:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تنشر فيديو من داخل الطائرة وتعلّق "بدايات جديدة".. هل هاجرت لبنان نهائياً؟
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تنشر فيديو من داخل الطائرة وتعلّق "بدايات جديدة".. هل هاجرت لبنان نهائياً؟
23:25 | 2024-09-23
23/09/2024 11:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
المدارس الخاصة تستعد للخطة "ب"
Lebanon 24
المدارس الخاصة تستعد للخطة "ب"
01:45 | 2024-09-24
24/09/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شهداء وجرحى... غارة إسرائيليّة على الغبيري وهذه هويّة المُستهدف (صور وفيديو)
Lebanon 24
شهداء وجرحى... غارة إسرائيليّة على الغبيري وهذه هويّة المُستهدف (صور وفيديو)
07:52 | 2024-09-24
24/09/2024 07:52:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:34 | 2024-09-24
نجوم الفن يحتفلون بميلاد مصطفى قمر
12:23 | 2024-09-24
بعد الغارات الإسرائيلية على لبنان ونزوح الآلاف.. هذا ما فعلته ملكة جمال لبنان
12:06 | 2024-09-24
طلاق فنان للمرّة الثانيّة... وهكذا سيحتفل بانفصاله عن زوجته!
10:00 | 2024-09-24
مها أحمد تلجأ الى القضاء.. اليكم السبب
09:42 | 2024-09-24
رسالة مُسربة لفنان لبنانيّ بعد الغارات الإسرائيليّة... ما هو مضمونها؟
09:20 | 2024-09-24
غادر لبنان... إبنة ممثل لبنانيّ تُودّع والدها إلى أين سافر؟ (فيديو)
فيديو
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
24/09/2024 22:11:48
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
00:53 | 2024-09-18
24/09/2024 22:11:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
24/09/2024 22:11:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24