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فنون ومشاهير
نجوم الفن يحتفلون بميلاد مصطفى قمر
Lebanon 24
24-09-2024
|
14:34
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احتفل عدد كبير من نجوم الفن بيوم ميلاد الفنان مصطفى قمر، حيث حضر كلٌ من: علي الحجار وصلاح عبد الله وبشرى ونرمين الفقي وإيهاب توفيق والمخرج علي إدريس والإعلامية بوسي شلبي والإعلامي عمرو الليثي.
ونشرت الفنانة نرمين الفقي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور وفيديوهات من الاحتفال وعلّقت عليها بالقول: " كل سنة وإنت طيب وسعيد يا صديقنا الغالي عقبال ١٠٠ سنة".
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يُشار إلى أن مصطفى قمر طرح في آب الماضي أحدث أغنياته، بعنوان "صناعة مصرية"، وتم تصوير كليب الأغنية في منطقة "المكس" بمدينة الإسكندرية، ليكون أول كليب له يتم تصويره في الإسكندرية على الرغم من أنها مسقط رأسه، وهو من إخراج بتول عرفة، كلمات وألحان محمد قاسم، وتوزيع وسام عبد المنعم. (لها)
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